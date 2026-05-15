高市早苗首相、韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国大統領府は15日、高市早苗首相が19、20日の日程で韓国の慶尚北道安東を訪れ、19日に李在明大統領と会談すると発表した。安東は李氏の故郷で、両者の会談は1月に高市氏の地元、奈良で開いて以来。首脳の相互往来「シャトル外交」の継続を確認し、中東情勢への対応や経済協力など幅広い分野を話し合う。核・ミサイル開発を続ける北朝鮮情勢について協議するほか、覇権的動き