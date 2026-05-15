フィギュアスケートのペア元日本代表、高橋成美さんが15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。MCを務める元NHKアナウンサーの武田真一に緊張を解く方法を伝授した。同局系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）からのハシゴで、番組冒頭にスタジオを移動して着席した。ちょうど武田が、同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太に放送後の番組の冠ライブ出演に向けて「緊張している」と話していた時だ