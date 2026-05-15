【ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ/ちいかわ」】 第1弾：5月15日～5月28日 第2弾：5月29日～6月11日 価格：510円～ 日本マクドナルドは、ハッピーセット「ちいかわ」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて5月15日より期間限定で発売する。価格は510円より。 ハッピーセット「ちいかわ」では、ちいかわ