日本マクドナルドは、ハッピーセット「ちいかわ」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて5月15日より期間限定で発売する。価格は510円より。

ハッピーセット「ちいかわ」では、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアが展開。第1弾、第2弾合わせて全8種のおもちゃが用意されている。

なお、ハッピーセット「ちいかわ」は5月15日、5月29日の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を所持する人のみへの販売となるほか、1人4個までの購入制限が設けられている。

また、同時にクドナルドの店舗や商品が動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ「へんしん！マクドナルドロボ」も展開されている。

□ハッピーセット「ちいかわ」販売方法

ハッピーセット「ちいかわ」

第1弾 5月15日～5月28日

ちいかわ （マクドナルド マネージャー）

ハチワレ （デリバリークルー）

くりまんじゅう （マックカフェ バイ バリスタ）

ラッコ （デリバリークルー）

第2弾 5月29日～6月11日

うさぎ (マクドナルド クルー)

モモンガ （おもてなしリーダー）

古本屋 （マクドナルド クルー）

シーサー （マクドナルド マネージャー）

(C)2026 McDONALD’S

(C)nagano / chiikawa committee

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。

※おもちゃはお選びいただけません。交換もご容赦いただけますようお願いいたします。

※製品の特性上、塗装のわずかなズレや、細かい擦れ傷がある場合がございます。製造・輸送時に生じる特性のため交換の対象にはなりません。

強く擦ると塗装の剥がれや色移りの可能性がございます。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。