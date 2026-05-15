◆米大学野球カリフォルニア大バークレー校―スタンフォード大（１４日、米カリフォルニア州バークレー＝ステュゴードンスタジアム）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が１４日（日本時間１５日）、敵地のカリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）戦に「４番・一塁」でスタメン出場。初回無死満塁で押し出し四球を選び、先取点を挙げた。相手先発が制球に苦しみ、死球、右前安打、四球で無死満塁。麟太郎