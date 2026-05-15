◆米大学野球 カリフォルニア大バークレー校―スタンフォード大（１４日、米カリフォルニア州バークレー＝ステュゴードンスタジアム）

スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が１４日（日本時間１５日）、敵地のカリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）戦に「４番・一塁」でスタメン出場。初回無死満塁で押し出し四球を選び、先取点を挙げた。

相手先発が制球に苦しみ、死球、右前安打、四球で無死満塁。麟太郎はストレートの四球を選び、あっけなく先取点を挙げた。

麟太郎は９日の北カロライナ州立大戦でチームトップの１６号本塁打を放った。ＭＬＢトップクラスの打者に匹敵する、飛距離１４５メートルの右越え場外弾だった。

昨秋のＮＰＢドラフトではソフトバンクから１位指名を受けた麟太郎だが、スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっている。７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて進路を決定する見込みとなっている。

私立の雄スタンフォード大と公立トップのＵＣバークレーは、学術面やスポーツなど全米を代表するライバル関係の一つ。