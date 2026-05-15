【GU「サンリオキャラクターズ」コラボ】 7月13日 発売予定 価格：990円～ GU（ジーユー）は、「サンリオキャラクターズ」とのコラボ商品を7月13日に発売する。価格は990円より。 今回はハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールをデザインしたパジャマとTシャツが販売される。コラボビジュアルには日に焼けたハローキティ