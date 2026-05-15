GU、サンリオとのコラボ商品を7月13日に発売！ シナモロールたちのTシャツなどをラインナップ
【GU「サンリオキャラクターズ」コラボ】 7月13日 発売予定 価格：990円～
GU（ジーユー）は、「サンリオキャラクターズ」とのコラボ商品を7月13日に発売する。価格は990円より。
今回はハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールをデザインしたパジャマとTシャツが販売される。コラボビジュアルには日に焼けたハローキティたちが描かれており、夏シーズンに合わせた商品ラインナップとなっている。
WOMENの半袖パジャマ、KIDS向けのグラフィックTシャツおよびサテンパジャマが用意され、それぞれ3デザインを取り揃える。
?? 予告 ???- GU（ジーユー） (@gu_global) May 15, 2026
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サンリオキャラクターズとのコラボレーション。?
ビーチで思いっきり遊んでいるハローキティ・ポムポムプリン・シナモロールをデザインしたパジャマや、Tシャツが登場。?
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7/13(月) 発売開始?
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詳細はこちら???https://t.co/3R4UuBf4Di
?#サンリオキャラクターズ https://t.co/qndvORsI4t pic.twitter.com/yLNeIoJ1EK