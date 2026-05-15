三重県伊勢市の皇學館大学の柔道部を、市内に本社をおく赤福がスポンサーとして支援することになりました。全日本学生柔道連盟が加盟する大学の柔道部の財源確保として柔道衣のワッペン広告による支援を試行的に導入することになり、今回、大学の働きかけで地元の赤福が柔道部の活動に関する経費の一部を支援することになりました。14日の支援発表会で、皇學館大学の齋藤平学長は「赤福のロゴのワッペンを柔道衣につけ一層活躍する