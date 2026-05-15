怒号が飛び交うほど紛糾してきた再審制度の見直しについてです。袴田巌さんの無罪判決を受け議論が進められてきましたが、13日、自民党の会合で刑事訴訟法の改正案が了承されました。ただ、課題も残っています。袴田巌さんの無罪が確定したことをきっかけに、見直しの機運が高まった再審＝裁判のやり直し。その内容を盛り込んだ刑事訴訟法の改正案について国会提出前の事前審査を続けてきた自民党は、13日夜、政府が示した案を了承