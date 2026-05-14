こちらは、舟橋村の温浴施設です。先月、取材したときには燃料の重油不足の影響で、露天風呂を中止していました。しかし現在は、たっぷりとお湯が張られています。湯めごこち島龍大支配人「お客様も残念だという声もあって、実際にお客様の数も減ってしまったので、今は重油の使用量を減らすように不感湯ということで、ぬるめの源泉を入れて営業しております」不感湯とは、体温に近い35度前後のお湯のことです。源泉をほとんどそ