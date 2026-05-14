Image: TIMEXe 魔法を秘めた腕時計。不朽の名作『ハリー・ポッター』は、原作の初版が出てから29年、映画化から25年と歴史が長い作品です。グッズやコラボ商品は山ほどありますし、今でも新作がどんどん生まれています。『ハリポタ』コラボを匂わせ腕時計の知られるTIMEX（タイメックス）では、ハリポタとのコラボが示唆されており、公式ページにて予約開始が5月18日、発売開始が6月1日とあ