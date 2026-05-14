私立恵比寿中学の風見和香（ののか）の1st写真集『和（な）ぐころ』より、表紙カットが公開された。【写真】温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情も！風見和香1st写真集『和ぐころ』先行カットギャラリー2021年5月にアイドルグループ「私立恵比寿中学」に新メンバーとして加入した、2007年8月25日生まれ、東京都出身の風見和香。TBS系『KUNOICHI 2025秋』において、アイドルとして令和初となる1stステージクリアという