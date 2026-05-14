エビ中・風見和香1st写真集『和ぐころ』爽やかな和装姿の表紙カット公開！
私立恵比寿中学の風見和香（ののか）の1st写真集『和（な）ぐころ』より、表紙カットが公開された。
【写真】温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情も！ 風見和香1st写真集『和ぐころ』先行カットギャラリー
2021年5月にアイドルグループ「私立恵比寿中学」に新メンバーとして加入した、2007年8月25日生まれ、東京都出身の風見和香。TBS系『KUNOICHI 2025秋』において、アイドルとして令和初となる1stステージクリアという歴史的快挙を達成した。持ち前の高い身体能力と圧倒的な集中力を武器に、次世代の「動けるアイドル」として多方面から注目を集めている。
そんな彼女の1st写真集は、しなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた一冊。
撮影は、雪の蔵王と伊豆下田で行われ、蔵王では「蔵王温泉スキー場」を舞台に、スキーを楽しむアクティブなカットから、温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情まで切り取っている。蔵王とは一転、下田の海では太陽の光が降り注ぐ中、カヤックに挑戦する清らかでエネルギッシュな姿を収録しました。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出している。
風見は「ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！ 今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！ スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！ 風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！」とコメントしている。
なお、6月13日に東京、同月15日に大阪で発売記念イベントを開催予定だ。
私立恵比寿中学 風見和香1st写真集『和ぐころ』は、宝島社より6月12日発売。定価3850円（税込）。
【写真】温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情も！ 風見和香1st写真集『和ぐころ』先行カットギャラリー
2021年5月にアイドルグループ「私立恵比寿中学」に新メンバーとして加入した、2007年8月25日生まれ、東京都出身の風見和香。TBS系『KUNOICHI 2025秋』において、アイドルとして令和初となる1stステージクリアという歴史的快挙を達成した。持ち前の高い身体能力と圧倒的な集中力を武器に、次世代の「動けるアイドル」として多方面から注目を集めている。
撮影は、雪の蔵王と伊豆下田で行われ、蔵王では「蔵王温泉スキー場」を舞台に、スキーを楽しむアクティブなカットから、温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情まで切り取っている。蔵王とは一転、下田の海では太陽の光が降り注ぐ中、カヤックに挑戦する清らかでエネルギッシュな姿を収録しました。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出している。
風見は「ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！ 今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！ スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！ 風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！」とコメントしている。
なお、6月13日に東京、同月15日に大阪で発売記念イベントを開催予定だ。
私立恵比寿中学 風見和香1st写真集『和ぐころ』は、宝島社より6月12日発売。定価3850円（税込）。