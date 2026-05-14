リニア新幹線の静岡工区を巡り、14日、県の環境影響評価審査会が開かれました。一方、本線の南アルプストンネルで山梨工区の品川方面のトンネルは、13日、貫通しています。この審査会は、リニア新幹線の環境影響評価や方法について、専門家などの意見を交え検討するものです。14日は、県とJR東海から3月に対話が完了したことが報告されました。また、山梨・静岡・長野の3県にまたがる南アルプストンネルの工事を巡っては、山梨工区