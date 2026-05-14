芸人・中山功太とのいじめ問題が発覚し、物議をかもしていたお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄。5月13日、高橋がイメージキャラクターを務めていたCM「ストッパ下痢止め」を販売するライオン株式会社が、高橋の起用を当面の間、見合わせることを発表した。高橋をめぐっては、5日配信の番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、中山が10年ほど先輩芸人からいじめられていたことを告白。その後、その先輩が高橋で