「空白域は（25）〜（27）と（30）〜（32）、（34）〜（37）。ケチャップ数字は、17回ぶりに出た（27）です。最有力は空白域内の（30）。今年まだ出ていないのは（30）だけです。そろそろ。次いで（36）。こちらも空白域内にあり、直近30回で2回しか出ていません。空白域内で、今年の出現が1回の（26）と（32）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）【ロト7 第677回 5/15（金）予想数字】・01 13 15 23 26 30 34・01 13 25 26