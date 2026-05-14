NTTドコモは、「JリーグオールスターDAZNカップ ドコモキャンペーン」を13日に開始した。6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されるJリーグオールスター戦への招待チケットプレゼントなど、6つのキャンペーンを実施する。

今回のキャンペーンや大会におけるNTTドコモの取り組みは、大会のプラチナパートナーとして実施するもの。dポイントや「d払い」アプリの券面をチームのデザインに設定し、dポイントを貯めてクラブに応援金として還元できる「推しJ」などを実施する。

(c)J.LEAGUE

JリーグとNTTドコモの協業ビジョン「チームになろう。」

JリーグオールスターDAZNカップご招待キャンペーン

推しJにきせかえ！JリーグオールスターDAZNカップご招待キャンペーン

dポイントクラブアプリまたはd払いアプリをJリーグデザインにきせかえ設定したユーザーの中から、抽選で68組136名を大会へ招待する。期間は5月13日12時～25日。参加にはエントリーが必要。

キャンペーンの賞品は、A～D賞と親子賞の全5種類から選んでエントリーできる。A賞ではスイートルーム、B賞ではラウンジ利用券付きプレミアムシートなど、特別な観戦席が用意される。また、dポイントや、試合当日に選手と一緒に入場できるエスコートキッズ体験が付いた親子向け観戦チケットといった賞に応募できる。

推しJにきせかえ！JリーグオールスターDAZNカップご招待キャンペーン

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご契約者限定 特別な体験価値 5月特典

ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」契約者に向けた「特別な体験価値」の1つとして、招待を実施する。

5月25日までに応募し、25日時点で「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」を契約しているユーザーの中から、抽選で90組180名を大会に招待する。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご契約者限定 特別な体験価値 5月特典

グッズプレゼント優勝予想キャンペーン

推しJにきせかえ！JリーグオールスターDAZNカップ優勝予想キャンペーン

dポイントクラブアプリまたはd払いアプリをJリーグデザインにきせかえ設定のうえ、キャンペーンページで優勝チームを予想し、予想が的中すると、8名に試合球やユニフォームなどのJリーググッズが、100名にdポイント1000ポイントが当たる。期間は5月13日～6月13日。

推しJにきせかえ！JリーグオールスターDAZNカップ優勝予想キャンペーン

推しJ券面きせかえ抽選会

6月13日の会場で、Jクラブ選手直筆サイン入りユニフォームなどが当たる「推しJ券面きせかえ抽選会」を開催する。抽選会場はMUFGスタジアム（国立競技場）のゲートA付近に設置予定。

「モバイルdポイントカード」の券面、または「d払いアプリ」上に表示される「d払い」券面をJリーグまたはJリーグデザインのきせかえに設定し、ドコモブースのスタッフに提示すると参加できる。ドコモ回線のユーザー以外も参加可能。

また、公式X（旧Twitter）アカウント「ドコスポ！（＠docomo_sports）」の、ブースで当日指定される投稿をリポストすると、追加で抽選に参加できる。

抽選の内訳は、A賞が選手のサイン入りユニフォーム（各チーム1枚・合計6枚）、B賞が試合球（3個）、C賞がオリジナルトートバッグ（500個）、D賞がオリジナルエコボトル（500個）、参加賞がオリジナルステッカー（先着4000名）。

Xキャンペーンやdポイント還元も

ほかにも、X（旧Twitter）でのリポストキャンペーンやdポイント還元が実施される予定。

ドコモ×スポーツ公式Xアカウント「ドコスポ！」JリーグオールスターDAZNカップフォロリポキャンペーン

最大全額還元！JリーグオールスターDAZNカップ開催記念d払いキャンペーン

ドコモ×スポーツ公式Xアカウント「ドコスポ！」JリーグオールスターDAZNカップフォロリポキャンペーン最大全額還元！JリーグオールスターDAZNカップ開催記念d払いキャンペーン（5月下旬公開予定）