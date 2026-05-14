「似合ってる！」と反響！ 女優「北乃きい」女優の北乃きいさんが2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新し、レクサスの体験型イベントを訪れた様子を投稿していました。リール動画には最新のBEV（バッテリー式電気自動車）を運転する姿も映し出されていましたが、北乃さんがハンドルを握っていたのはどのようなモデルなのでしょうか。 【動画】「北乃きい」×「高級車」を動画で見る！北乃さんはインスタグラムで「LEXUS