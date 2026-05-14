「似合ってる！」と反響！ 女優「北乃きい」

女優の北乃きいさんが2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新し、レクサスの体験型イベントを訪れた様子を投稿していました。

リール動画には最新のBEV（バッテリー式電気自動車）を運転する姿も映し出されていましたが、北乃さんがハンドルを握っていたのはどのようなモデルなのでしょうか。

【動画】「北乃きい」×「高級車」を動画で見る！

北乃さんはインスタグラムで「LEXUS BEV PLAYGROUND」を訪れたことを報告し、「私も遊びに行かせていただきました!!」と投稿していました。

二子玉川 蔦屋家電で開催中の同イベントでは、ラジコンによるステアバイワイヤ体験や「RZ550e」の試乗などを楽しんだと紹介し、「車のテーマパークに来たみたいで楽しかった」とコメントしています。

投稿されたリール動画には、ステアバイワイヤを体験する様子や会場を巡る姿に加え、「RZ550e “F SPORT”」を実際に試乗するシーンも収められていました。

ブランド初となるBEV専用モデルとして誕生したレクサスRZは、BEVならではの走りの楽しさと、レクサスらしい上質な乗り味を両立した電動クロスオーバーSUVです。

初代モデルは2023年3月30日に発売され、2025年12月には大幅なマイナーチェンジが実施されました。

RZ550e “F SPORT”のボディサイズは全長4805mm×全幅1895mm×全高1635mm、ホイールベース2850mmで、乗車定員は5名です。

フロントにはレクサス独自の「スピンドルボディ」を採用し、フェンダーのラインを際立たせた造形が特徴となっています。

テストコースでの開発を経て実用化された専用空力パーツも備え、低いボンネットと流麗なクーペシルエットが先進的で力強い存在感を生み出しています。

ステアリングには異形デザインの「ステアバイワイヤ」を採用し、持ち替え不要の直感的な操作を可能にしています。

14インチの大型タッチディスプレイに機能を集約したことで、コックピット全体の視認性と使い勝手も向上しました。

パワートレインには高出力化された前後モーターと進化した駆動制御システムを搭載し、電気式無段変速（eAxle）と4輪駆動システム「DIRECT4」を組み合わせています。

最大出力は300kW（408PS）を誇り、一充電走行距離は582kmとしています。

最新の予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」も標準装備です。

RZ550e “F SPORT”の価格（税込）は950万円となります。

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投稿されたリール動画に対し、SNSなどのコメント欄では「北乃きいちゃんめちゃくちゃ可愛い！」「北乃さんと乗りたい」「運転する姿、様になってる」といった声が寄せられています。

試乗する姿に魅力を感じたファンの声や、イベント自体への興味を示す反応も多数見られました。