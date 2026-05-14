偽計業務妨害の罪に問われているのは、寒河江市柴橋の消防職員・佐藤光征被告（54）です。佐藤被告は2026年2月、寒河江市の自宅前で包丁を持った2人組の男に脅され、現金80万円を奪われたとうその被害を訴えて警察の業務を妨害した罪に問われています。5月14日の初公判で佐藤被告は、「職場に給与差し押さえの連絡があり80万円の借金を返済する必要があった。自殺も考えたが怖くなりできなかったため強盗を装った」などと話しまし