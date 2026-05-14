ホンダが１４日発表した２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）は最終利益が４２３９億円の赤字（前期は８３５８億円の黒字）となった。本業のもうけを示す営業利益は４１４３億円の赤字（同１兆２１３４億円の黒字）、売上高にあたる売上収益は０・５％増の２１兆７９６６億円だった。主力の米国市場での電気自動車（ＥＶ）需要の鈍化などが響き、連結では上場以来初めて赤字に転落した。併せて公表した２７年３月期決算の