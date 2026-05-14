休養中のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が、きょう54歳の誕生日を迎えた。TBS系『バナナマンのせっかくグルメ!!』の公式Xが、祝福のメッセージ＆ビジュアルを公開し、反響が寄せられている。【写真】バナナマン日村が54歳誕生日『せっかくグルメ』が祝福メッセージ＆ビジュアル同番組は「本日は我らがMC日村さんのHAPPY BIRTHDAY!!お誕生日おめでとうございます！」と祝い、「番組スタートから12年…干支が一周してしま