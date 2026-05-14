キリアン・ムバッペをはじめとした超一流の選手達を揃えているにも関わらず、今シーズンのレアル・マドリードは一つのタイトルも獲得することができなかった。そのためチームは現地メディアからのバッシングに晒されているのだが、今のチームに対しては同クラブのOBも厳しい視線を向けている。1990年代半ばから後半にかけてレアルでゴールキーパーとして活躍したサンティアゴ・カニサレス氏は、スペイン紙『Marca』の運営するポッ