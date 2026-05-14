日本ドライケミカルがカイ気配となっている。ＡＬＳＯＫが１３日の取引終了後に、米投資ファンドのカーライル・グループ＜CG＞との共同出資会社が日本ドライの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の３７３０円にサヤ寄せする格好となっている。 ＡＬＳＯＫは現在、日本ドライ株式の１６．４１％を所有しており、今回の非公開化により人材基盤の強化と組織の高度化などを推進する