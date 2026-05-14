公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中のこの最新作冒頭12分の映像を、5月22日（金）よる9時より日本テレビ系で放送の「金曜ロードショー」『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、“ノーカット”で初放送することが決定！まだ最新作をご覧になって