愛用のノートPCが重くなり、買い替えを検討していた筆者。ダメ元で挑んだ「メモリ増設」で直面した絶望的なピンチを、意外なパートナーが救ってくれました。 限界を迎えた相棒 毎日の仕事を支えてきた私のノートパソコン。 ある日、ついにメモリの容量不足でまともに動かなくなってきました。メモリとは、パソコンで行う作業データを一時的に置いておくための作業机のようなもので、容