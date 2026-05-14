本日5月14日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第5話が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！第5話には、井桁弘恵、櫻井淳子、ふせえり、ふかわりょう、西岡紱馬ら多彩なゲスト陣が参戦。迷宮入りしていた15年前の密室殺人事件。そして、関係者全員に完璧なアリバイ。オンライン読書会の最中に発生した新たな殺人事件に、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が挑む。◆新証言でつ