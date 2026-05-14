日本ツアーにも出場した韓国女子ゴルファー、パク・ヒョンギョンの魅力がファンを虜にしている。【写真】童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、密着ウェアで視線強奪パク・ヒョンギョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「どんなコーディネートも見逃せない、とてもとても可愛くて美しいパーリーゲイツ2026 SS♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ゴルフウェアブランド「パーリーゲイツ