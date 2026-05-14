【Amazon：dreame ロボット掃除機】 セール期間：5月14日～5月27日23時59分 dreame（ドリーミー）D20 Ultra ロボット掃除機 13,000 Pa Vormax吸引 PowerDock DuoScrub水拭きシステム Amazonにてdreameのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は5月27日23時59分まで。 対象商品には、吸引・水拭き両用20,000Pa吸引モデル「X50 Ultra」や、自動ゴミ収集や