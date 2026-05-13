ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）傘下のＳＢＩ新生銀行は１３日、五味広文・元金融庁長官（７７）が取締役会長を退任する人事を発表した。６月２２日の定時株主総会で取締役を退く。五味氏は１９７２年に大蔵省（現財務省）に入省し、２００４〜０７年に金融庁長官を務めた。金融監督庁時代には、ＳＢＩ新生銀行の前身・旧日本長期信用銀行の検査に携わった経験を持つ。ＳＢＩＨＤが新生銀行を傘下に収めた後、五味氏は２２年