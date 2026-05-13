お笑いコンビ「千鳥」のノブが、5月12日、自身のXを更新。中山功太とサバンナ高橋茂雄の“いじめ騒動”をめぐり、2人に向けてのメッセージを送った。「発端は、5日に配信されたABEMAの番組でした。中山さんが“10年いじめられた先輩”の存在を告白したことで騒ぎとなり、犯人探しが加速。中山さんも当初は自身のXで《万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します》など強気な姿勢を見せていました。11日0時、高