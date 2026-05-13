気温が高くなり、エアコンの冷房機能の使用を考えている人は多いと思います。6月以降はエアコンの修理、工事依頼が増え、故障時にすぐに対応してもらえない恐れがあるため、5月中に試運転するよう推奨されています。そんな中、試運転の際の適切な設定温度や稼働時間について、シャープの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「エアコン」試運転時の“最適な温度”です！公式アカウント