MVPの証「金のMLBロゴ」を背負う…900セット限定の至高の逸品ファナティクス・ジャパンは13日、ドジャース・大谷翔平投手と日本の伝統工芸品がコラボレーションした「大谷翔平×高崎だるま」の受注販売を15日から開始すると発表した。MLB公式オンラインショップにて、同日正午から申し込みを受け付ける。今回のコラボは、群馬県高崎市で200年以上の歴史を誇る「高崎だるま」の「七転八起」の精神と、幾多の困難や逆風に立ち向