（ 髙山基彦アナウンサーリポート）「静岡ホビーショーがきょうから始まります、集まった国内外のバイヤー。関係者のみなさんが列をつくって出迎えています」静岡市駿河区のツインメッセ静岡で、国内最大級の模型の展示会「静岡ホビーショー」が開幕！ことしは64回目の開催で県内の模型企業を中心に全国から100の企業や団体が参加。この日に合わせて開発した各社の新商品が発表さ