（新静岡セノバ前から中継須藤駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（須藤駿介 アナウンサー）セノバ前から静岡献立予報をお伝えしていきますあのお買い得な野菜をですね、値段そしてレシピと合わせてご紹介していきますよさあ、今日ご紹介してくれるのは食鮮館タイヨー高松店の店長、木川さんです。今日のおすすめ食材はズバリこちら「ニンジン」です。（松浦 悠真 気象予報士）ニンジン！もう彩りをね