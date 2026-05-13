長野市の奥裾花自然園でミズバショウが見頃を迎えています。春の日差しを浴び、水面から可憐に咲く白い花。ミズバショウ。長野市鬼無里の標高1200メートルに広がる奥裾花自然園では、ミズバショウが見頃を迎えています。今年は例年より1週間ほど早い4月25日に咲き始めたということです。寺澤達哉アナウンサー「360度見渡す限り森に囲まれています。鳥の声や川の音も聞こえてきて、歩いているだけでリフレッシュできま