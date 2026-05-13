今注目の縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で配信中のドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』。港区にある家賃3万7千円の家で暮らす、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太さんが美女たちにとにかくモテまくる──。そんな本作に出演した岡田さん、森香澄さん、一ノ瀬美空さんにインタビューを実施しました！“本人役”を演じた感想から、気になる3人のモテ事情までネホハホ♡Question オファー