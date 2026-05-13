【岡田康太・森香澄・一ノ瀬美空】岡ちゃんに人生最大のモテ期が！？3人の胸キュン♡ エピソードにも注目

今注目の縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で配信中のドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』。 港区にある家賃3万7千円の家で暮らす、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太さんが美女たちにとにかくモテまくる──。そんな本作に出演した岡田さん、森香澄さん、一ノ瀬美空さんにインタビューを実施しました！

“本人役”を演じた感想から、気になる3人のモテ事情までネホハホ♡

Question オファーを受けたときの率直な感想は？ 岡田康太（以下、岡田）：「ドラマと自分のYouTubeが一部連動するっていう聞いたことない形式だったんで、珍しい構成だな、面白そうやなって思ったのが一番最初です。 こうして実現できてよかったなと思っていますし、このメンツが集まってくれて、ありがたいです」 一ノ瀬美空（以下、一ノ瀬）：「純粋に、すごく面白そう！と思いました。 さまざまな恋愛が描かれる作品に関わらせていただくのは初めてだったので、ストーリーや共演者の皆さんのお名前を伺ったときにはすごくワクワクしました」 森香澄（以下、森）：「今回は本人役ということで、あまり演じる感じではないのかな？と思って現場に入ったんですが、意外としっかり演技をすることになったのが印象的ですね。 いただいた台本も世間の皆さんが持っている“森香澄”像をより増幅させたような内容になっていたので、いろんなキャラクターの女性が登場するなかであえて“演じる”ことを意識する必要があったんです。 それが意外でありつつ、面白い作品だなと思いました」

Question 「自分役」として台本に書かれているセリフを見たときはどう思った？ 一ノ瀬：「事前に、“一ノ瀬美空”はどんな人ですか？といろいろなことを聞いてくださって、それをもとに台本を作っていただいたんです。 なので、台本を見たときはすごくフィットしている感覚がありました。 少し緊張しているところも含めて自分らしさが出せているなと感じました」 森：「どんなあざとさが求められているのかを考えて、自分のことを客観的に捉えながら演じていました。 “あざとさ”って、人によって捉え方が本当に違うので、作品や番組ごとにそのイメージを微調整していく感覚なんです。 今回も、こういう“森香澄”ですねと受け取って、そのイメージに寄せて演じていました」 岡田：「セリフを読んで、完全に俺やな。と思いました。 監督が僕の動画をこれでもかっていうくらい研究してくださって、それが台本に落とし込まれているので、ほんまに自分のことを見てる感覚で。 だから普通に喋るだけでいいのに、ドラマになるとちょっとやっぱり“キムタク”が入ってくるというか…。 無意識で少し大げさに喋ったりカッコつけたりしてしまうのが難しかったですね」

Question ぶっちゃけ、これまでに“モテ期”が来たことはありますか？ 森：「大学生のときですかね……高校時代はモテとは無縁だったんですけど、大学に入ってからお化粧やおしゃれを意識し始めて、出会いの機会も一気に増えて。 声をかけていただくことが多くなって、すごくびっくりしました。 今思うと、その経験が今のあざといキャラクターにも繋がっているのかもしれません」 岡田：「小5と、あとは18歳で芸人デビューしたときですね。 史上最年少でレギュラー番組を持たせてもらって、大抜擢だ！みたいに持ち上げてもらってたので、出待ちもすごく多くて。 仕事終わりに何時間もファンの方の対応をしていた時期もありました。 でも番組が終わったら、あんなにいたはずの出待ちがみんないなくなって、モテ期も終わりました」 一ノ瀬：「小学生の頃、同級生の女の子たちにモテてました。 学校でヘアアレンジブームみたいなのが起きていたんですが、そのときの私は髪が長くて、腰あたりまであったんです。 だから、私の髪を結んでみたいという理由で、毎日3人くらいの女の子が声をかけに来てくれて。 今日は誰が髪の毛を結ぶのかを話し合って決めたり、左右で違う子に結んでもらったりしていました。 みんなすごく楽しそうにやってくれて、うれしかったのを覚えています」

Question 普段、人のどんなところに魅力を感じることが多いですか？ 岡田：「うわ〜！けっこう多いかもしれん！でも、“この人めっちゃ気を遣ってるんやろな”って思う瞬間にいいなと思ったりしますね。 例えばセルフレジで出てきたレシートをそのまま放置しないでちゃんとちぎって捨ててたりとか、そういうちょっとした行動を見るとめっちゃ好きになります」 一ノ瀬：「私、本当にギャップに弱いんです……（笑）。 乃木坂46のメンバーとかでも、普段明るい子が真剣な表情で集中していたり、逆に静かな子がすごく声を出して笑っていたり。 そういう普段見せない一面を見たときにキュンとして見惚れちゃうんです」 森：「職業柄かもしれないんですが、まわりがよく見えている人に魅力を感じます。 団体で仕事をすることが多いので、いろんな人に気を配れたり、「この人ちょっとやりづらそうだな」と感じたときにさりげなくフォローできたりする人がいると、“あ、素敵だな”って思っちゃいます」

Question 最後に、作品をご覧になる方に向けてメッセージをお願いします！ 一ノ瀬：「本当に楽しい作品になっていると思います！ この作品のなかで私が特に好きなのは、岡田さんの心の声がたくさん描かれているところです。 悩んでいるときの葛藤や表情がすごくリアルで面白いので、皆さんも共感しながら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。 たくさんの方に楽しんでいただけたらうれしいです」 森：「今回は芸人さんも出演していらっしゃるので、コントのような要素もありつつ、自由度の高い撮影でした。 本人役だからこそ見られる、それぞれの関係性を活かしたやりとりや、逆に普段は見られないようなドラマならではのシーンもたくさんあると思うので、いろんな楽しみ方で見ていただけたらうれしいです」 岡田：「僕の等身大の発言や動きにみんなが恋をしていく作品ということで、正直、撮影が終わったときに本当にみんなのことを好きになってしまったらどうなるんやろっていうのが、ちょっと怖いです（笑）。 ぜひ皆さん、岡田康太が翻弄されまくる恋愛模様を見ていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！」

More! 『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』 タテドラで配信中 港区の一等地にひっそりと佇む、家賃3万7千円の築古アパート。いつものようにYouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の撮影に勤しむ岡田康太の元に、突然DMが届く。森香澄からだ。YouTubeで共演をしたいとのことだったが… これを皮切りに、乃木坂46の一ノ瀬美空をはじめ、女性たちが次々と彼のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始する。その数、なんと6人。 カメラが回っている「動画の中の岡田」に恋をしているのか。それとも、カメラが止まった瞬間に見せる「素の岡田」に惹かれているのか。 物語は、実際のYouTube動画とも連動しながら進み、次第にエスカレートしていく女性たちの奪い合い。困惑しながらも「モテ期」を享受しようとする岡田だったが、事態は取り返しのつかない「恋」へと加速していく。 「これはYouTubeのネタか、それとも現実の告白か」 視聴者は、スマホ画面の中で展開される「嘘のような本当の恋」の目撃者となる。 最後に岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？ 豪華出演者にも注目！ 岡田康太、森香澄、一ノ瀬美空（乃木坂46）、福田麻貴（3時のヒロイン）、風吹ケイ、NICO（平成フラミンゴ）/星野真里 ドラマ公式サイトはこちら 気になる話題作が続々登場！ 『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』のほかにも、「タテドラ」ではバラエティ豊かな作品を多数配信中！ぜひお気に入りの作品を探してみてくださいね♡ [アプリDLはこちらから♡] Profile 岡田康太 おかだ・こうた●1990年9月1日生まれ、奈良県出身。 高校時代の同級生とお笑いコンビ「オレンジサンセット」を結成し2009年にフジテレビ『新しい波16』へ出演。その後同局のコント番組『ふくらむスクラム!!』のレギュラーメンバーに抜擢され話題に。2020年よりピン芸人として活動し、YouTubeチャンネル「岡田を追え!!」でもその等身大のキャラクターで人気を集めている。 森香澄 もり・かすみ●1995年6月16日生まれ、東京都出身。 2019年にテレビ東京へ入社し、アナウンサーとして『THEカラオケ★バトル』『ウイニング競馬』などを担当。2023年の退社後はフリーに転身しタレント・女優としても活動。TOKYO MX『オトナの授業』、テレビ朝日『栞ちゃん 心の声を聞かせてよ』で主演を務めたほか、『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』など話題作にも出演。 一ノ瀬美空（乃木坂46） いちのせ・みく●2003年5月24日生まれ、福岡県出身。 乃木坂46の5期生。2022年に加入後、2023年3月発売の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の選抜入りを果たした。TBSの情報番組『THE TIME,』で約2年間レギュラーを務めたほか、音楽番組やバラエティなどにも多数出演し活躍の幅を広げている。