長野市では13日、県内企業が出展するビジネスフェアが開かれ、会場では熱のこもった商談が行われていました。長野市のビッグハットで開かれた「しんきんビジネスフェア」。ビジネスチャンスを増やしてもらおうと、毎年、長野信用金庫が開いています。製造業やＩＴ、観光関係など、さまざまな業種が出展し、強みなどをアピール。災害発生時にも対応できる蓄電池などを紹介するブースもありました。会場には高校生の姿も