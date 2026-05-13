恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が13日までに、自身のブログを更新。4年前の自身との比較ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「逆に若くなってる！」左→現在、右→4年前の“比較ショット”を公開した桃この日、「4年前の自分と比較…？！」と題してブログを更新した桃は、「見てこの写真！！ これ、何年前くらいの私かわかる？！」と切り出し、前髪ありで明るめのヘアス