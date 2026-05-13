あいのり・桃、″ノーマルカメラ加工なし″の4年前との比較ショット公開「どう?!」「雰囲気かわったね?!」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が13日までに、自身のブログを更新。4年前の自身との比較ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「逆に若くなってる！」左→現在、右→4年前の“比較ショット”を公開した桃
この日、「4年前の自分と比較…？！」と題してブログを更新した桃は、「見てこの写真！！ これ、何年前くらいの私かわかる？！」と切り出し、前髪ありで明るめのヘアスタイルに艶感のあるメイクを合わせ、唇を尖らせたポーズを見せた過去の写真を披露。「なんと…4年前の私！」と明かした。
当時について「まだたろがこんなに小さかった時だったんだけど」と振り返り、幼い長男“たろ”君の写真も公開。「可愛すぎる！ほっぺやばすぎ！！！泣ける」と母親としての“溺愛ぶり”ものぞかせた。
さらに「せっかくだし、4年越しに同じポーズ・同じ場所で写真撮ってみました！」と、現在の自身による再現ショットも披露。どちらも「ノーマルカメラ加工なし」だと説明し、「どう？！」「メイクも大幅なイメチェンはしてないつもりだったけど、こうやって見比べると雰囲気かわったね？！」とつづった。
また、「この時から目の整形とかは追加でしてるけど、（ほかにも色々やってるけど笑）」と率直に明かしつつ、「明るい色の髪が似合ってない気がする」と過去ショットを自己分析する場面も。桃の親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロが比較画像をコラージュしてくれたことにも触れ、「優しい。笑」と感謝を記している。
最後には「ちなみに4年前の私、授乳中＆じー妊娠中。笑 凄かったな、当時の私笑」と当時を懐かしそうに振り返り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「綺麗になってる！」「何ら変わらず可愛い」「ほぼほぼ変化ない」「なんか4年前なのに時代を感じる！」「逆に若くなってる！！」「どちらもかわいい」「お肌の透明感も今の方がある！何で？？秘訣を知りたい」「大人っぽくなってるー」「韓国やモリモリの施術が効いてる！凄いっ！」など様々な声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2子次男が誕生した。
【写真】「逆に若くなってる！」左→現在、右→4年前の“比較ショット”を公開した桃
この日、「4年前の自分と比較…？！」と題してブログを更新した桃は、「見てこの写真！！ これ、何年前くらいの私かわかる？！」と切り出し、前髪ありで明るめのヘアスタイルに艶感のあるメイクを合わせ、唇を尖らせたポーズを見せた過去の写真を披露。「なんと…4年前の私！」と明かした。
さらに「せっかくだし、4年越しに同じポーズ・同じ場所で写真撮ってみました！」と、現在の自身による再現ショットも披露。どちらも「ノーマルカメラ加工なし」だと説明し、「どう？！」「メイクも大幅なイメチェンはしてないつもりだったけど、こうやって見比べると雰囲気かわったね？！」とつづった。
また、「この時から目の整形とかは追加でしてるけど、（ほかにも色々やってるけど笑）」と率直に明かしつつ、「明るい色の髪が似合ってない気がする」と過去ショットを自己分析する場面も。桃の親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロが比較画像をコラージュしてくれたことにも触れ、「優しい。笑」と感謝を記している。
最後には「ちなみに4年前の私、授乳中＆じー妊娠中。笑 凄かったな、当時の私笑」と当時を懐かしそうに振り返り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「綺麗になってる！」「何ら変わらず可愛い」「ほぼほぼ変化ない」「なんか4年前なのに時代を感じる！」「逆に若くなってる！！」「どちらもかわいい」「お肌の透明感も今の方がある！何で？？秘訣を知りたい」「大人っぽくなってるー」「韓国やモリモリの施術が効いてる！凄いっ！」など様々な声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2子次男が誕生した。