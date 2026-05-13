サンワサプライ株式会社は、最大40Gbpsの高速データ転送と240Wの超急速充電に対応した、垂直L字型のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB38CCFL」を5月下旬に発売予定。本製品は、コネクタを垂直L字型に向き変換することで、ノートパソコンやタブレットから横に飛び出すケーブルを背後へスッキリと逃がし、隣接するポートへの干渉やケーブルへの負荷を軽減する。USB4同等の40Gbps転送に加え、給電規格USB PD最大240Wに対応しているため