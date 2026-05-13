サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が１２日、記者会見を行い、近く会長選挙を実施して自身は候補として再選を目指す意思を示した。無冠で今季を終えることで少なからず批判があることを受けて会見は不穏な空気で進み複数の記者と口論を展開、最後には反マドリード、反ペレスのキャンペーンを張っているとする全国紙の一つを翌日から購読を取りやめると宣言するなど険悪な空気となっ