北中米ワールドカップの担当審判員に選出された荒木友輔主審(40)が13日、東京都内のJFAハウスで記者会見を行い、「こうして我々がW杯のピッチに立てるようになったのも日本サッカー協会を始め、Jリーグの方々、我々に関わる皆さんの後押しがあってこういう結果が得られたと思う。そういう方々の思いを胸に、アメリカ、カナダ、メキシコの地で我々にできることを精一杯やっていきたい。少し長い大会になるが、2人で力を合わせて、