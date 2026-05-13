【新華社昆明5月13日】中国西南部の小さな町に、一風変わった方法で人々を引き付ける書店がある。天気が良い日の夕方になると店員は接客をやめ、本やコーヒーを置いて沈みゆく夕日を眺めるよう客に勧める。雲南省徳宏ダイ族ジンポー族自治州芒市は気候が温暖で、少数民族が多く暮らしている。「雷牙譲書店」は、同市を代表する観光名所、勐煥大金塔が立つ雷崖譲山にある。店は読書や眺望観賞、アート鑑賞、短期型ワー