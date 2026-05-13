洋菓子メーカー「モロゾフ」は、シェアできるたっぷりサイズの濃厚なカスタードプリン「パンプディン」を5月25日の「モロゾフ プリンの日」にちなみ、3日間限定で販売する。「パンプディン」はパン(パン粉)で作ったプディングを指し、生クリームやバニラビーンズなどをふんだんに使ったデザートとして1988年に発売した。発売当初はリング形の容器に生地を入れて焼きあげていたという。【シェアできる大きなサイズの「パンプディン