濃厚で大きなカスタードプリン「パンプディン」、3日間限定で販売【モロゾフ】

洋菓子メーカー「モロゾフ」は、シェアできるたっぷりサイズの濃厚なカスタードプリン「パンプディン」を5月25日の「モロゾフ プリンの日」にちなみ、3日間限定で販売する。

「パンプディン」はパン(パン粉)で作ったプディングを指し、生クリームやバニラビーンズなどをふんだんに使ったデザートとして1988年に発売した。発売当初はリング形の容器に生地を入れて焼きあげていたという。

【シェアできる大きなサイズの「パンプディン」 画像はこちら】

◆【期間限定】パンプディン

価格:1,404円(本体価格:1,300円)

サイズ:幅約250mm×奥行き84mm×高さ43mm(容器含む)

販売期間:2026年5月23日〜5月25日

販売店舗:全国の洋生菓子販売店舗

定番のカスタードプリンとは一味違う、ほんのりラム酒が香る濃厚な味わいと独特の食感、たっぷりサイズのカスタードプリン。

たまごや牛乳、生パン粉と生クリームで仕立てた生地を、じっくり蒸し焼きにすることで生まれる独特の食感が特徴で、コク深いカラメルソースがアクセントになっている。

〈5月25日は「モロゾフ プリンの日」〉

モロゾフ定番の「カスタードプリン」をより多くの人に楽しんでもらうきっかけを作りたいという思いから、創立90周年を迎えた2021年から、5月25日を「モロゾフ プリンの日」とし、カスタードプリンと合わせて限定商品を販売している。