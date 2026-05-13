顔だけ白浮きして見える…そんなメイク悩みに寄り添う新発想のボディアイテムが、タイコスメブランド「Cathy Doll（キャシードール）」から登場♡2026年5月29日よりWEB先行発売される「CathyDoll CCボディサンプライマー」は、トーンアップ・肌補整・UV対策を1本で叶えるボディ用CCサンプロテクターです。自然な透明感と軽やかな使い心地で、夏のボディメイクをアップデートしてくれます