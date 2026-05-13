キャシードールの新作プライマー♡ボディも美肌見せするUVケア登場

顔だけ白浮きして見える…そんなメイク悩みに寄り添う新発想のボディアイテムが、タイコスメブランド「Cathy Doll（キャシードール）」から登場♡2026年5月29日よりWEB先行発売される「CathyDoll CCボディサンプライマー」は、トーンアップ・肌補整・UV対策を1本で叶えるボディ用CCサンプロテクターです。自然な透明感と軽やかな使い心地で、夏のボディメイクをアップデートしてくれます。

1本で叶うボディ美肌ケア

「CathyDoll CCボディサンプライマー」は、顔のカラーコントロール発想をボディケアに応用した新感覚アイテム。肌悩みに合わせて色補整しながら、紫外線対策と保湿ケアまでできる3in1処方が魅力です。

紫外線B波（UVB）だけでなく、真皮まで届くといわれる紫外線A波（UVA）からも肌をしっかりガード。

さらに、肌表面をなめらかに整えながら自然にトーンアップし、首・腕・脚まで均一感のある肌印象へ導きます。

敏感肌にも配慮した処方で、皮膚刺激性テスト済みなのも嬉しいポイント。

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

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肌悩みに合わせて選べる3色

カラーは肌悩みに合わせて選べる3色展開。自然な補整力で、ボディを美しく見せてくれます♡

「#Green Base（グリーンベース）」は、赤みが気になる肌を自然にカバーし、明るい印象へ。

「#Light Ivory（ライトアイボリー）」は、色ムラを整えやすく幅広い肌色に対応する万能カラーです。

「#Pure Violet（ピュアバイオレット）」は、黄ぐすみをカバーして透明感のある肌印象を演出します。

クリームを伸ばすとウォータードロップ状へ変化するみずみずしいテクスチャーも特徴。ベタつきにくく、暑い季節でも快適に使いやすい仕様です。

さらに、色移りしにくい軽やかな使用感で、デイリー使いしやすいのも魅力。自然に肌へなじみながら、重ねるほど華やかな印象に仕上げてくれます♪

ボディクリーム感覚のうるおい

まるでボディクリームのような保湿感にも注目。マカデミア種子油*¹・ナイアシンアミド・スベリヒユエキスなどの美容保湿成分を配合し、紫外線による乾燥ダメージを受けた肌をしっとり整えます。

香りは「サクラブロッサムの香り」。やさしく広がる上品なフローラルの香りが、毎日のケアタイムを心地よい時間へ導いてくれます♡

また、クルエルティフリー、リーフセーフ、パラベンフリー処方を採用。環境や使い心地にもこだわったアイテムです。

価格は1,210円（税込）。2026年5月29日（金）12時より楽天市場公式認定ショップ「シトラスマーケット」にてWEB先行発売、2026年6月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）で順次発売予定です。

夏のボディメイクをもっと自由に♡

顔だけでなくボディまで自然に美しく見せる時代へ。キャシードールの「CCボディサンプライマー」は、紫外線対策をしながら透明感のある肌印象を演出できる、これからの季節にぴったりのアイテムです。

軽やかな使い心地と自然な補整力で、夏のおしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡